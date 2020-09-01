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Лукашенко заявил, что сохранит с Путиным "общее Отечество"

Вторник, 1 сентября 2020, 13:27
Лукашенко заявил, что сохранит с Путиным общее Отечество

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сохранит вместе с президентом РФ Владимиром Путиным "общее Отечество" народов Беларуси и России.

Источник: Лукашенко отвечая на вопросы журналистов во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, цитирует госинформагентство БелТА

Прямая речь: "В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде.

Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы.

Мы с президентом (России. – ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока".

Напомним: Лукашенко продолжает вояжи по стране и встречи с трудовыми коллективами. В Беларуси уже почти месяц продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

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Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь
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