Тихановская: Конституционной реформой Лукашенко пытается оттянуть свой уход

Оппозиционный беларусский политик Светлана Тихановская считает, что Александр Лукашенко пытается оттянуть свой уход с должности президента Беларуси предложением провести конституционную реформу до новых выборов.

Источник заявление Тихановской, опубликованное в Telegram-канале "Пул Первой" в ответ на инициативу Виктора Бабарико создать партию "Вместе"

Детали: Тихановская отметила, что создала Координационный совет для мирного транзита власти, так как после выборов 9 августа избиратели протестуют, требуя: ухода Лукашенко с поста, освобождения всех политзаключенных, прекращения репрессий и привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей, проведения новых честных выборов.

Инициативу Бабарико создать свою партию она оценила позитивно, но не согласилась с двумя утверждениями его штаба.

Во-первых, Тихановская категорически не согласна с утверждением, что на выборах оппозиция не смогла победить: "Мы победили, но нашу победу пробуют украсть".

Во-вторых, она против конституционной реформы сейчас.

Прямая речь: "Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами – это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки.

Кроме того, намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии. Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений.

Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению Конституционной реформы. Призываю услышать то, что говорит народ.

Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов.

Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны".

Этому предшествовало: 31 августа исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разрабатываемый сейчас проект новой белорусской Конституции вынесут на общественное обсуждение. Об изменении Конституции он говорил и в июне.

31 августа Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико заявили о создании партии "Вместе".

Тихановская после выборов выехала в Литву, заявив, что власти Беларуси не оставила ей выбора.