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Силовики тренировались отражать нападение на водные объекты на границе с Крымом

Вторник, 1 сентября 2020, 17:42

Правоохранители провели антитеррористическую тренировку и отражали условные атаки на водные объекты Херсонской области, в частности на Северо-Крымский канал.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: Координационная группа Антитеррористического центра при региональном СБУ провела плановую многоэтапную антитеррористическую тренировку на территории шести районов Херсонщины.

В избранных локациях, расположен ряд террористических уязвимых и стратегически важных объектов критической инфраструктуры области, в частности военный объект ВСУ, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала".

Детали: Силовики отрабатывали реакцию на нападения условных диверсантов на стратегические объекты Херсонщины. Диверсанты якобы должны были заминировать помещения и оборудования на объектах.

 

Сообщается, что таким образом удалось проверить уровень защищенности объектов, готовность их администраций, служб безопасности и охраны, местных правоохранительных органов, спецслужб и других военизированных формирований.

В тренировках принимали участие сотрудники СБУ в АР Крым, Национальной и патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Нацгвардии и Госпогранслужбы, подразделения ВСУ, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

 
 

Украинская правда
Темы: СБУКрымХерсонская областьвода


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