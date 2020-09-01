Правоохранители провели антитеррористическую тренировку и отражали условные атаки на водные объекты Херсонской области, в частности на Северо-Крымский канал.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: Координационная группа Антитеррористического центра при региональном СБУ провела плановую многоэтапную антитеррористическую тренировку на территории шести районов Херсонщины.

В избранных локациях, расположен ряд террористических уязвимых и стратегически важных объектов критической инфраструктуры области, в частности военный объект ВСУ, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала".

Детали: Силовики отрабатывали реакцию на нападения условных диверсантов на стратегические объекты Херсонщины. Диверсанты якобы должны были заминировать помещения и оборудования на объектах.

Сообщается, что таким образом удалось проверить уровень защищенности объектов, готовность их администраций, служб безопасности и охраны, местных правоохранительных органов, спецслужб и других военизированных формирований.

В тренировках принимали участие сотрудники СБУ в АР Крым, Национальной и патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Нацгвардии и Госпогранслужбы, подразделения ВСУ, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

До оккупации Крыма Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.

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