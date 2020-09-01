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Силовики тренировались отражать нападения на Северо-Крымский канал

Вторник, 1 сентября 2020, 17:42
Силовики тренировались отражать нападения на Северо-Крымский канал

Правоохранители провели антитеррористическую тренировку и отражали условные атаки на водные объекты Херсонской области, в частности на Северо-Крымский канал.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: Координационная группа Антитеррористического центра при региональном СБУ провела плановую многоэтапную антитеррористическую тренировку на территории шести районов Херсонщины.

В избранных локациях, расположен ряд террористических уязвимых и стратегически важных объектов критической инфраструктуры области, в частности военный объект ВСУ, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала".

Детали: Силовики отрабатывали реакцию на нападения условных диверсантов на стратегические объекты Херсонщины. Диверсанты якобы должны были заминировать помещения и оборудования на объектах.

 

Сообщается, что таким образом удалось проверить уровень защищенности объектов, готовность их администраций, служб безопасности и охраны, местных правоохранительных органов, спецслужб и других военизированных формирований.

В тренировках принимали участие сотрудники СБУ в АР Крым, Национальной и патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Нацгвардии и Госпогранслужбы, подразделения ВСУ, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

До оккупации Крыма Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.

 
 

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Предыстория: 

  • Оккупанты РФ готовятся к масштабным военным учениям "Кавказ 2020" (21-26 сентября). В Крым съедутся тысячи российских военных.
  • Украина планирует провести командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" с участием НАТО в конце сентября, когда Россия будет проводить военные учения "Кавказ-2020".
  • По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.
  • Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук предположил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

Украинская правда

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Темы: СБУКрымХерсонская областьвода
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