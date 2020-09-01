США готовят санкции против семи белорусских чиновников - СМИ

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У нас есть группа из семи человек, в отношении которых мы работаем с Минфином для пакета доказательств", - сказал чиновник.

"Это минимальное усилие не только назвать имена и опорочить, а показать, что когда у людей воруют результаты выборов и совершают насилие против мирных демонстрантов, которые осуществляют основные свободы собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность",- пояснил он.

Также по словам чиновника, Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России, если она открыто вмешается в события в Беларуси и применит силу.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после спорных выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

Впрочем, по состоянию на конец прошлой недели список еще не был готов. Ожидается, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет. По информации СМИ, список должны утвердить на этой неделе.