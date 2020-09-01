Лукашенко считает, что при новой власти в Беларуси будет "не люстрация, а резня"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если альтернативные силы придут к власти в стране, то они "начнут резать честных людей".

Источник: Лукашенко на встрече с журналистами в Барановичах

Детали: Лукашенко заявил, что не уходит с поста президента не потому, что держится за власть. Он подчеркнул, что за ним миллионы людей и он боится, что когда придет другая власть, то они порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей.

Прямая речь Лукашенко: "Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Яне хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных порядочных людей, которые работали на это.

Это будет не люстрация, как говорят многие. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, это будут цветочки".