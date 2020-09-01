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У школьника на Запорожье обнаружили COVID-19: весь класс ушел на каникулы

Вторник, 1 сентября 2020, 23:57

У одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевания COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай).

Источник: пресс-служба Бердянского горсовета

Детали: В учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19 проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

В классе, где обнаружено больного ребенка, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

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Темы: Запорожьекарантинкоронавирус


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