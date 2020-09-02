В День знаний в Беларуси задержали 80 человек, в том числе студентов – правозащитники

Во время протестов 1 сентября в Беларуси, по сообщению правозащитников, задержали 79 человек, среди них и студенты.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Во многих городах Белоруси 1 сентября состоялись мирные акции против фальсификации результатов президентских выборов и милицейского насилия.

На улицы вышли студенты крупнейших вузов страны. Традиционно, акции сопровождали задержания. В частности, несколько десятков молодых людей силовики забрали на площади Победы. Там же милиция разогнала колонну студентов, протестовавших. Задержанными также оказались журналисты.

Правозащитники отметили, что список задержанных будет дополняться.

Что было раньше: Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что студентов, которые не выйдут на учебу с 1 сентября, будут забирать в армию.

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Напомним: