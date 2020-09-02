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В День знаний в Беларуси задержали 80 человек, в том числе студентов – правозащитники

Среда, 2 сентября 2020, 02:42
Фото: "Вясна"

Во время протестов 1 сентября в Беларуси, по сообщению правозащитников, задержали 79 человек, среди них и студенты.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Во многих городах Белоруси 1 сентября состоялись мирные акции против фальсификации результатов президентских выборов и милицейского насилия.

На улицы вышли студенты крупнейших вузов страны. Традиционно, акции сопровождали задержания. В частности, несколько десятков молодых людей силовики забрали на площади Победы. Там же милиция разогнала колонну студентов, протестовавших. Задержанными также оказались журналисты.

Правозащитники отметили, что список задержанных будет дополняться. 

Что было раньше: Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что студентов, которые не выйдут на учебу с 1 сентября, будут забирать в армию.

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Напомним: 

  • Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: Беларусьмитинги


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