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СБУ обнаружила арсенал оружия в Луганской области

Среда, 2 сентября 2020, 03:31
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности обнаружили в подземном тайнике на Луганщине гранатометы, артиллерийские снаряды, противопехотные мины и гранаты.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Арсенал нашли вблизи жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Изъято 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 и более 7 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас в СБУ проверяют информацию о причастности пророссийских боевиков к обустройству схрона.

 
Фото: СБУ

Изъятое вооружение передали группе разминирования для уничтожения.

Напомним:

  • 27 августа в здании старой фермы в Донецкой области Служба безопасности выявила схрон оружия и боеприпасов.

Украинская правда
Темы: СБУоружиеЛуганская область


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