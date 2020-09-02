СБУ обнаружила арсенал оружия в Луганской области

Сотрудники Службы безопасности обнаружили в подземном тайнике на Луганщине гранатометы, артиллерийские снаряды, противопехотные мины и гранаты.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Арсенал нашли вблизи жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Изъято 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 и более 7 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас в СБУ проверяют информацию о причастности пророссийских боевиков к обустройству схрона.

Фото: СБУ

Изъятое вооружение передали группе разминирования для уничтожения.

Напомним: