Боевики продолжают вести "провокационный" огонь – ООС
1 сентября российские боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "В частности, в районе Водяного, зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия".
Детали: В штабе называют нарушения "провокационными" и утверждают, что угрозы жизни нашим военным не было.
С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним:
- Традиционно, штаб ООС называет нарушение режима прекращения огня врагом "провокационными" и "неприциальнимы" выстрелами.