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Боевики продолжают вести "провокационный" огонь – ООС

Среда, 2 сентября 2020, 07:35
Боевики продолжают вести провокационный огонь – ООС

1 сентября российские боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В частности, в районе Водяного, зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия".

Детали: В штабе называют нарушения "провокационными" и утверждают, что угрозы жизни нашим военным не было.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним:

  • Традиционно, штаб ООС называет нарушение режима прекращения огня врагом "провокационными" и "неприциальнимы" выстрелами.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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