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Большая свиноферма горела на Франковщине

Среда, 2 сентября 2020, 12:27
Большая свиноферма горела на Франковщине

Пожарные ликвидировали пожар на территории свинокомплекса ООО "Goodvalley" в селе Тустань Галицкого района Ивано-Франковской области, где находится 30 000 свиней.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Пожар возник в здании свинокомплекса с 4-х секций свинокомплекса размером в плане 20х200м, в которых находится около 28-30 тысяч свиней разного возраста на территории. Площадь пожара составляет около 2500 м.кв.

Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, к моменту прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади.

В 11:20 пожар был локализован, а в 11:44 - ликвидирован".

 

Детали: Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:11 2 сентября.

Отмечается, что в кратчайшие сроки для тушения пожара привлекли большое количество сил и средств ГСЧС.

В частности, привлекли 66 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе 12 автоцистерн.

"Goodvalley" - украинское сельскохозяйственное предприятие, которое до 2018 года носило название "Даноша". Предприятие создано в 2004 году, все инвестиции компании датские.

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: пожарИвано-Франковская область
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