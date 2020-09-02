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Украина заручилась поддержкой Северной Македонии на пути в НАТО и ЕС

Среда, 2 сентября 2020, 12:53

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с новым министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи договорился о поддержке Украины на пути в НАТО и ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Северной Македонии как члена НАТО и страны-кандидата на вступление в ЕС. Буяр Османи заверил в такой поддержке и готовности к обмену успешным опытом интеграции в Североатлантический альянс", - отмечается в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы присоединения Северной Македонии к санкционной политике ЕС в отношении Российской Федерации. Также - развитие торгового сотрудничества и инвестиций.

"Стороны договорились активизировать политический диалог и усилить двусторонние отношения между Украиной и Северной Македонией, а также как можно быстрее восстановить работу совместного комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле", - отмечает пресс-служба МИД.

Министры обменялись приглашениями осуществить официальные визиты в Киев и Скопье соответственно.

Напомним, в Северной Македонии сформировали новое правительство после парламентских выборов, которые состоялись 15 июля. На них победу одержали проевропейские социал-демократы, в правление которых Македония изменила название на Северная Македония и официально стала 30-м членом НАТО 27 марта.

В марте Северная Македония и Албания получили одобрение начать переговоры о членстве в ЕС, но этот процесс так и не начался.

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Темы: НАТО
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