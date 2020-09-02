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Первый украинский посол начал работу в Албании

Среда, 2 сентября 2020, 13:17

Первый украинский посол начал работу в Албании и прибыл на прием к президенту страны Илиру Мета для вручения верительных грамот.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Сегодня президент Албании Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что это "историческое событие для отношений между нашими двумя странами".

Албанский президент заверил украинского посла в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Он отметил, что отношения между двумя странами являются достаточно хорошими, отметив, что стоит развивать экономическое и торговое сотрудничество.

Президент также поблагодарил украинскую власть за решение вопросов, связанных с сохранением и развитием национальной идентичности албанской общины в Одесской области.

Кроме того, Илир Мета выразил желание принять с официальным визитом в Албании президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский назначил Владимира Шкурова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Албании в апреле 2020 года.

Как известно, Албания сейчас председательствует в ОБСЕ и называет Украину одним из своих приоритетов.

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Темы: АлбанияУкраинамеждународные отношения
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