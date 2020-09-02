Синоптик прогнозирует "кисло-сладкую" погоду

В четверг, 3 сентября, в Украине прогнозируют от 20 градусов тепла на западе до 36 градусов - на востоке и юге страны.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "В Украину поступает пора, когда самым распространенным словосочетанием будет - "кисло-сладкий". Такой и будет погода завтра в Украине - "кисло-сладкая".

Детали: В четверг на востоке, юге, в большинстве центральных областей удержится жара, +30+36 градусов.

На севере прогнозируют +26+29 градусов, а на западе предполагается +20+26 градусов.

Дожди возможны кое-где в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области. На остальной территории - сухо и солнечно.

В Киеве 3 сентября осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха в четверг в столице ожидается +27+28 градусов.

По словам Диденко, в пятницу жара из Киева убежит.