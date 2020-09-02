Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптик прогнозирует "кисло-сладкую" погоду

Среда, 2 сентября 2020, 13:37

В четверг, 3 сентября, в Украине прогнозируют от 20 градусов тепла на западе до 36 градусов - на востоке и юге страны.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "В Украину поступает пора, когда самым распространенным словосочетанием будет - "кисло-сладкий". Такой и будет погода завтра в Украине - "кисло-сладкая".

Детали: В четверг на востоке, юге, в большинстве центральных областей удержится жара, +30+36 градусов.

На севере прогнозируют +26+29 градусов, а на западе предполагается +20+26 градусов.

 

Дожди возможны кое-где в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области. На остальной территории - сухо и солнечно.

В Киеве 3 сентября осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха в четверг в столице ожидается +27+28 градусов.

По словам Диденко, в пятницу жара из Киева убежит.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Юлия Тимошенко после 2 недель COVID: Кризисное состояние удалось пережить

Нардепа Полякова побили в центре Киева

В Киеве новый сплеск коронавируса: 332 человека заболели, 5 умерли

Зеленский не требовал исключить Лероса – Арахамия

Яценко и Ко предлагают ставить на учёт кроме коров ещё собак и котов - СМИ

Печальные антирекорды COVID: в Украине 2 495 больных и 51 умерший за сутки

Все новости...
погода
Синоптики обещают летнюю жару до конца недели
Ночь на 1 сентября побила рекорд по теплоте в Киеве
Первые дни сентября будут жаркими
Последние новости
13:38
Из обращения выводят монету и часть банкнот
13:37
картаСиноптик прогнозирует "кисло-сладкую" погоду
13:20
видеоЖенщина разгуливала по крылу самолета МАУ. Компания объясняет детали инцидента
13:17
Первый украинский посол начал работу в Албании
13:11
НБУ ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов
13:09
Глава МИД Беларуси: Мы не допустили украинский сценарий революции
13:00
Юлия Тимошенко после 2 недель COVID: Кризисное состояние удалось пережить
12:53
В госбюджет могут заложить средства на покупку поездов – Минфин
12:53
Украина заручилась поддержкой Северной Македонии на пути в НАТО и ЕС
12:43
Кличко: Киевляне расслабились и нам грозит "инфекционный взрыв"
Все новости...