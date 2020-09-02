Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине появится новый орган для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Среда, 2 сентября 2020, 15:56

2 сентября правительство на своем заседании приняло решение создать комиссию по координации выполнения Соглашения об ассоциации, в руководство которой войдут также представители Верховной рады и офиса президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Созданная комиссия будет действовать в качестве "временного консультативного органа Кабинета министров", а большинство ее состав будет формироваться из членов правительства. В то же время соруководителями этого органа станут также представители ВР и ОПУ.

По принятому решению, комиссию возглавит премьер Денис Шмыгаль, а его заместителями станут вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и заместитель председателя ОПУ (фамилия не указана, скорее всего, речь идет об Игоре Жовкве).

Основными задачами созданного органа является подготовка предложений по развитию отношений с ЕС, которые впоследствии будет рассматривать правительство; координация действий органов исполнительной власти в отношениях с ЕС и в переговорах по выполнению СА; совершенствование действующей нормативно-правовой базы.

Перед публикацией решению о создании такой комиссии еще предстоит пройти юридическое доработки, пояснил на заседании правительства премьер-министр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: евроинтеграцияЕСКабинет министровВерховная РадаОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
евроинтеграция
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
Зеленский заявил об "историческом времени" для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Последние новости
22:26
Хмельнитчину атакуют "шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
Все новости...
Реклама: