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За год 44% украинцев утратили чувство безопасности - опрос

Среда, 2 сентября 2020, 16:41
За год 44% украинцев утратили чувство безопасности - опрос

В собственных общинах украинцы чувствуют себя спокойнее, чем в стране.

Источник: результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля, представленные онлайн на странице УП

Детали: Мнение граждан относительно изменений в безопасности и общественном порядке за 12 последних месяцев (с июня 2019 по июль 2020 года) - разделились.

 

43% опрошенных считают, что изменений вообще не было, а 44% - почувствовали изменения в худшую сторону. Положительные сдвиги заметили лишь 9% и около 4% затруднились с ответом.

В региональном разрезе можно увидеть, что больше всего на негативные изменения в целом в стране жалуются жители южных областей (59%), а тех, кто считает, что ничего не изменилось, больше всего в западных областях 52%.

В то же время, когда речь идет о безопасности и порядке в городах и селах уже 59% опрошенных считают, что ситуация не изменилась в течение последнего года, только 25% жалуются на ухудшение ситуации, почти 12% заявляют, что ситуация улучшилась, а почти 4% не определились.

 

Справка: Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: социология
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