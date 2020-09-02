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За свет в подъездах будут платить по меньшему тарифу

Среда, 2 сентября 2020, 17:21
За свет в подъездах будут платить по меньшему тарифу

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2098 о поставке электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Источник: пресс-служба Рады

Детали: Цель законопроекту - определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения работы лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности, и освещения дворов, ступеней и номерных знаков осуществляется поставщиком универсальных услуг за ценами, определенными для населения.

Дословно: "Одобрение законопроекту позволит обеспечить гарантированное снабжение электроэнергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома на одинаковых условиях с поставками электроэнергии населению. Это позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома и будет способствовать снижению социальной напряженности".

Украинская правда

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Темы: Верховная Радатарифы
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