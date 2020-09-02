За лето в Киеве было 6 температурных рекордов – климатологи

Лето 2020 года были вторым по жаркости с 1881 года и имело шесть температурных рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По итогам июня-августа нынешнее лето в столице Украины климатологи обсерватории назвали в целом жарким и сухим.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, средняя температура воздуха этим летом в Киеве составила + 21,7ºС, что на 3,0ºС превысило климатическую норму. Это дало ему возможность занять второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Холоднее всего было в начале календарного лета – 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до + 5,5°С, а самым жарким оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до +34,1°С.

Дней с жарой, которая превысила 30°С, было 25, причем почти поровну в каждый месяц.

За лето установлено 6 температурных рекордов.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Напомним: Августовская температура воздуха в столице была в среднем на 2,8°С выше климатической нормы, а ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет.

Сообщалось, что с 10 по 12 июня были побиты аж 5 температурных рекордов. 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,3°С (климатическая норма была превышена на 9°С, а прошлогодний рекорд этого дня – на 1,5°С). Тогда же две ночи подряд были самыми теплыми с 1881 года: температура не опустилась ниже 21,7°С, тогда как предыдущий рекорд 2010 года был +21,4°С.

Ночь на 5 июля в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений: температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущий рекорд +20,5°С был в 1988 году.

С начала 2020 года в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов.

Справка: Киевскую метеорологическую обсерваторию открыли при университете Святого Владимира 15 мая 1855 года. Она сразу начала публиковать данные наблюдений за погодой.