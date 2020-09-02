Российские наемники нарушили "тишину" у Марьинки
Российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Марьинки, применив подствольный гранатомет.
Источник: штаб ООС
Дословно: На участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
Детали: В ООС отметили, что в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенне, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок, на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Там зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров.
К тушению и локализации огня привлечена необходимое количество личного состава и техника подразделений Вооруженных Сил Украины и ДСНС.
Напомним: Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.