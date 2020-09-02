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Российские наемники нарушили "тишину" у Марьинки

Среда, 2 сентября 2020, 19:23

Российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Марьинки, применив подствольный гранатомет.

Источник: штаб ООС

Дословно: На участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Детали: В ООС отметили, что в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенне, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок, на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Там зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров.

К тушению и локализации огня привлечена необходимое количество личного состава и техника подразделений Вооруженных Сил Украины и ДСНС.

Напомним: Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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