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Из "Паркового", где находится офис "Слуги народа", эвакуировали людей

Среда, 2 сентября 2020, 20:13
фото: parkovy.info

Нардеп монобольшинства Александр Качура сообщил, что Конгрессно-выставочный центр "Парковый" где находится офис "Слуги Народа" заминировали.

Источник: Качура в telegram, "Укринформ"

Прямая речь Качуры: "БЦ "Парковый" где находится офис "Слуги Народа" заминировали. Надеюсь, шутники".

Детали: Тем временем "Укринформ" сообщает, что там пожар.

Как отмечает СМИ, во время выступления председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина сообщили об обнаружении возгорания в помещении.

Ведущий сказал гостям: "Хочу сделать объявление для наших европейских коллег. Только что поступило сообщение о пожарной опасности. К сожалению, мы вынуждены как минимум на несколько минут покинуть помещение".

Впоследствии, сообщает издание, по системе оповещения объявили, что в здании возник пожар, и попросили, сохраняя спокойствие, покинуть помещение в направлении указателей выхода из помещения.

Upd. Позже Качура сообщил, что во время проверки ничего не нашли: "Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе".

По поводу пожара ГСЧС не сообщает никакой информации.

Напомним: 1 сентября в правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой

Темы: Слуга народа


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