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В Кремле намекают, что Навального отравили уже в Германии

Среда, 2 сентября 2020, 20:34

Кремль говорит об отсутствии токсинов в организме оппозиционера Алексея Навального до вывоза в Берлин.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Представитель Кремля напомнил, что"Генеральная прокуратура РФ направила немецкой стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет дан официальный ответ". "Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ обнаружено не было".

Также в Кремле сразу не смогли сказать, какая будет реакция РФ на заявления Германии о том, что в организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок".

"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил Песков.

При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина об обнаружении в организме Навального следов отравляющего вещества из группы "Новичок", Песков сказал: "Сейчас мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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