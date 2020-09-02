МВД: Фура на скорости влетела в патрульных
Среда, 2 сентября 2020, 23:57
В министерстве внутренних дел сообщили, что 2 сентября водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину и влетел в нее с бешеной скоростью.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: В ведомстве отметили, что именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. В МВД уверяют, что патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД.
Дословно: "Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму - так скоро возвращаться на службу. Павел, когда его достали из искореженного авто, оказалось, что у него повреждена спина, прежде всего, предупредил командира".
Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю Саме в цей...Опубліковано МВС України Середа, 2 вересня 2020 р.
Украинская правда