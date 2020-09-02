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МВД: Фура на скорости влетела в патрульных

Среда, 2 сентября 2020, 23:57

В министерстве внутренних дел сообщили, что 2 сентября водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину и влетел в нее с бешеной скоростью.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: В ведомстве отметили, что именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. В МВД уверяют, что патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД.

Дословно: "Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму - так скоро возвращаться на службу. Павел, когда его достали из искореженного авто, оказалось, что у него повреждена спина, прежде всего, предупредил командира".

Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю Саме в цей...

Опубліковано МВС України Середа, 2 вересня 2020 р.

Украинская правда
Темы: МВДполицияДТП


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