Азербайджан объявляет комендантский час и военное положение в некоторых районах

Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское издание Haqqin.

Парламент в воскресенье провел внеочередное заседание и решение о военном положении будет утверждено президентом страны в течение 48 часов.

Депутат парламента Хикмет Бабаоглу также сообщил, что МВД переданы полномочиями об объявлении комендантского часа.

Напомним, в воскресенье Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном границе, тогда как сегодняшнее обострение происходит в Нагорном Карабахе.

Подробнее читайте в статье - "Что произошло на границе Азербайджана и Армении и при чем здесь Украина"