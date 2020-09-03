Число больных COVID-19 снова возросло на Буковине: власть разворачивает новые больницы

2 сентября коронавирус подтвердили у 137 буковинцев. Днем ранее в области зарегистрировали вдвое меньше новых случаев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория области исследовала рекордные 1034 образцы. Ранее же на коронавирус проверяли около 500-600 образцов в сутки.

В этот же день вылечились 67 человек.

За время пандемии в области подтвердили 10624 случаи заражения. Сейчас вылечились 6394 больных.

"Вирус до сих пор атакует Буковину. Мы уже начали разворачивать так называемые больницы второй очереди – за два последних дня открыли для больных COVID-19 медицинские учреждения в Выжнице и Герце", – сообщил председатель ОГА.

Что было раньше: За сутки 1 сентября в Черновицкой области зафиксировали 67 заражений коронавируса.

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Напомним: