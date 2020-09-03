Число больных COVID-19 снова возросло на Буковине: власть разворачивает новые больницы
2 сентября коронавирус подтвердили у 137 буковинцев. Днем ранее в области зарегистрировали вдвое меньше новых случаев.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Лаборатория области исследовала рекордные 1034 образцы. Ранее же на коронавирус проверяли около 500-600 образцов в сутки.
В этот же день вылечились 67 человек.
За время пандемии в области подтвердили 10624 случаи заражения. Сейчас вылечились 6394 больных.
"Вирус до сих пор атакует Буковину. Мы уже начали разворачивать так называемые больницы второй очереди – за два последних дня открыли для больных COVID-19 медицинские учреждения в Выжнице и Герце", – сообщил председатель ОГА.
Что было раньше: За сутки 1 сентября в Черновицкой области зафиксировали 67 заражений коронавируса.
Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.