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Число больных COVID-19 снова возросло на Буковине: власть разворачивает новые больницы

Четверг, 3 сентября 2020, 00:23

2 сентября коронавирус подтвердили у 137 буковинцев. Днем ранее в области зарегистрировали вдвое меньше новых случаев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория области исследовала рекордные 1034 образцы. Ранее же на коронавирус проверяли около 500-600 образцов в сутки.

В этот же день вылечились 67 человек.

За время пандемии в области подтвердили 10624 случаи заражения. Сейчас вылечились 6394 больных.

"Вирус до сих пор атакует Буковину. Мы уже начали разворачивать так называемые больницы второй очереди – за два последних дня открыли для больных COVID-19 медицинские учреждения в Выжнице и Герце", – сообщил председатель ОГА.

Что было раньше: За сутки 1 сентября в Черновицкой области зафиксировали 67 заражений коронавируса. 

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 

  • 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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