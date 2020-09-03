Пожары на Харьковщине возникли сразу в трех районах – председатель ОГА
Четверг, 3 сентября 2020, 00:52
Лесные пожары на Харьковщине имели несколько очагов возгорания в трех районах области.
Источник: комментарий председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, передает "Укринформ"
Прямая речь: "Необходимо сообщить об определенной странности, что пожар возник в трех районах. Это, кроме Двуречанского, еще в Чугуевском и Шевченковском. И очаги находились в разных местах. Как минимум три очага, например, в Двуречанском районе".
Детали: Кучер также сообщил, что деньги для компенсации пострадавшим выделят из резервного фонда области. Также местные власти обратится к руководству государства для выделения дополнительных средств. Сейчас сумка убытков не установлена.
Предыстория:
- 2 сентября в МВД сообщали, что продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.
- Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар.
- Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.
Украинская правда