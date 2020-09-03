Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожары на Харьковщине возникли сразу в трех районах – председатель ОГА

Четверг, 3 сентября 2020, 00:52
Пожары на Харьковщине возникли сразу в трех районах – председатель ОГА
Фото: Алексей Кучер

Лесные пожары на Харьковщине имели несколько очагов возгорания в трех районах области.

Источник: комментарий председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Необходимо сообщить об определенной странности, что пожар возник в трех районах. Это, кроме Двуречанского, еще в Чугуевском и Шевченковском. И очаги находились в разных местах. Как минимум три очага, например, в Двуречанском районе".

Детали: Кучер также сообщил, что деньги для компенсации пострадавшим выделят из резервного фонда области. Также местные власти обратится к руководству государства для выделения дополнительных средств. Сейчас сума убытков не установлена.

Предыстория:

  • 2 сентября в МВД сообщали, что продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.
  • Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар.
  • Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Украинская правда
Темы: пожарХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: