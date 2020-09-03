Пожары на Харьковщине возникли сразу в трех районах – председатель ОГА

Лесные пожары на Харьковщине имели несколько очагов возгорания в трех районах области.

Источник: комментарий председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Необходимо сообщить об определенной странности, что пожар возник в трех районах. Это, кроме Двуречанского, еще в Чугуевском и Шевченковском. И очаги находились в разных местах. Как минимум три очага, например, в Двуречанском районе".

Детали: Кучер также сообщил, что деньги для компенсации пострадавшим выделят из резервного фонда области. Также местные власти обратится к руководству государства для выделения дополнительных средств. Сейчас сумка убытков не установлена.

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