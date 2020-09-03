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На Ровенщине зарегистрировали почти 9500 больных COVID-19

Четверг, 3 сентября 2020, 04:35

По состоянию на вечер 2 сентября во Ровенской области обнаружили еще 60 новых больных коронавирусом, всего в области зарегистрировали 9476 случаев заражения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности 15 новых заражений подтвердили в областном центре, еще 9 в Костопольском районе и 8 в Млиновском. Возраст больных от 8 до 86 лет.

За время пандемии в Ровенской области от осложнений заболевания умерли 134 человека. В том числе 2 сентября погибли 63-летний житель Дубно и 86-летний житель Дубенского района.

В этот же день выздоровели 93 жители области, в целом вылечились 6866 человек.

В работе лабораторий остается 305 образцов.

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Напомним: 

  • 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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