На Ровенщине зарегистрировали почти 9500 больных COVID-19

По состоянию на вечер 2 сентября во Ровенской области обнаружили еще 60 новых больных коронавирусом, всего в области зарегистрировали 9476 случаев заражения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности 15 новых заражений подтвердили в областном центре, еще 9 в Костопольском районе и 8 в Млиновском. Возраст больных от 8 до 86 лет.

За время пандемии в Ровенской области от осложнений заболевания умерли 134 человека. В том числе 2 сентября погибли 63-летний житель Дубно и 86-летний житель Дубенского района.

В этот же день выздоровели 93 жители области, в целом вылечились 6866 человек.

В работе лабораторий остается 305 образцов.

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Напомним: