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Главные новости среды и ночи: "комплименты" Зеленского и Лероса, взыскания 10 млрд из "Привата"

Четверг, 3 сентября 2020, 08:00
Главные новости среды и ночи: комплименты Зеленского и Лероса, взыскания 10 млрд из Привата
Фото: УП

Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа", суд удовлетворил взыскания почти 10 млрд из "Приватбанка" в пользу Суркисов, – актуальные новости 2 сентября.

О перепалке Зеленского и Лероса

Владимир Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны. 

Лерос заявил, что Зеленский его оболгал и пообещал направить заявление о преступлении президента.

О "Приватбанке"

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

В Минфине заявили, что Министерство финансов не согласны с решением и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы на решение.

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Украинская правда
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