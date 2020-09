США обещают новые санкции из-за отравления Навального

CША объявили, что инициируют новые санкции против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Элиот после того, как в Германии заявили, что Навального отравили "Новичком".

"США глубоко обеспокоены результатами (исследования вещества, которым отравили Навального - ЕП), обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Джон Элиот отметил, что Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичок".

"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, куда бы не привели доказательства, и ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.

(1 of 3) “The United States is deeply troubled by the results released today. Alexei Navalny’s poisoning is completely reprehensible. Russia has used the chemical nerve agent Novichok in the past.