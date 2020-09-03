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США обещают новые санкции из-за отравления Навального

Четверг, 3 сентября 2020, 08:25

CША объявили, что инициируют новые санкции против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Элиот после того, как в Германии заявили, что Навального отравили "Новичком".

"США глубоко обеспокоены результатами (исследования вещества, которым отравили Навального - ЕП), обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Джон Элиот отметил, что Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичок".

"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, куда бы не привели доказательства, и ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.

Напомним, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что, согласно результатам исследования специальной лаборатории Бундесвера, Навального отравили "Новичком". Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сомневается, что российского оппозиционера Алексееве Навального отравили, чтобы заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. Российского посла вызвали в МИД Германии.

Заявления с осуждением и призывом к установлению виновных обнародовали глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер Великобритании Борис Джонсон.

Темы: СШАНавальныйсанкцииРосcия


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