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Аваков прилетел в Харьковскую область – тушить пожары

Четверг, 3 сентября 2020, 11:03
Аваков прилетел в Харьковскую область – тушить пожары

Министр внутренних дел Арсен Аваков и другие чиновники отправились в Харьковскую область, где бушуют лесные пожары.

Источник: пресс-служба МВД, Офис президента

Дословно МВД: "С самого утра министр внутренних дел Арсен Аваков вылетел в Харьковскую область для координации сил и средств, задействованных на ликвидации пожаров".

Детали: Сообщается, что Аваков осуществит воздушный мониторинг районов, пострадавших от пожаров, а также проведет совещание оперативного штаба.

Офис президента сообщает, что кроме Авакова, накануне к месту стихии отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная.

 

Отмечается, что чиновники находятся на прямой связи с Офисом президента, "предоставляя срочном в порядке все детали развития пожара".

Дословно ОП: "Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской области и ожидает эффективного решения проблем пострадавших".

 

Кроме того, правительство готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Что было раньше: По состоянию на утро 3 сентября сообщалось, что на пожаре в Луганской области погиб человек еще 2 получили ожоги.

На Луганщине - продолжается тушение 4 ячеек, из которых локализовано 2 ячейки в Станично-Луганском районе (вблизи с.Геевка и между с.Болотенное и пгт Станица Луганская).

В Харьковской области - очаги пожара в населенных пунктах Горобевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. Вечером там горело 500 га, из них 100 га - верховой пожар.

В селе Клугино-Башкировка на территории Новомосковского лесничества утром 3 сентября открытого огня не наблюдается. Пожарные тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатки древесины внутри контролируемого периметра.

 
 

Предыстория:

  • 2 сентября сообщалось о ликвидация пожаров в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
  • Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар.
  • Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Украинская правда
Темы: пожарХарьковская областьЛуганская область
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