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За сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек, 26 из них - дети

Четверг, 3 сентября 2020, 11:15
Укринформ

За минувшие сутки заболевания коронавирус обнаружили у 280 киевлян, 26 из них - дети.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: Четверо больных умерли. Выздоровели за минувшие сутки 103 человека.

 

За прошедшие сутки заболели 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 112 человека в возрасте от 18 до 81 лет. Также 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 14 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73. В Соломенском - 35 и в Деснянском районе - 34 случая.

В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 14158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева. Болезнь унесла жизни 222 киевлян.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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