В Германии призывают сворачивать "Северный поток-2" из-за отравления Навального

В Германии влиятельные политики призвали к экономическим шагам против России, в том числе по "Северному потоку-2", в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Норберт Рёттген, председатель парламентского комитета по иностранным делам, представляющий ХДС - правящую партию Ангелы Меркель, отметил, что реакция Германии должна включать и торговлю газом, потому что это "единственный язык, который понимает Путин".

Об этом он сказал в эфире Deutschlandfunk, отвечая на вопрос, как быть с "Северным потоком-2" после последних событий.

"Мы должны прибегнуть к жестким шагам, мы должны ответить единственным языком, который Путин понимает - в сфере продажи газа", - отметил он.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, один из самых влиятельных немецких дипломатов, заявил, что после отравления российского оппозиционера Навального таких шагов, как высылка дипломатов, может быть недостаточно.

"Если мы вместе с партнерами хотим дать Москве четкий сигнал, нужно коснуться и экономических отношений. И это означает, что "Северный поток-2" не должен остаться без внимания", - отметил Ишингер.

В то же время полный бойкот, по его мнению, также неуместен.

"Мы не можем построить стену между Западом и Россией, это было бы слишком. Но есть умеренные меры – что-то между дипломатическими шагами и полным бойкотом", - уточнил дипломат.

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце прошлой недели заявила, что, по ее мнению, вопросы газопровода "Северный поток-2" и отравления российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен, и подтвердила эту позицию вчера утром.

К вечеру, после подтверждения лаборатории Бундесвера, что Навального отравили "Новичком", Ангела Меркель заявила: она не сомневается, что Навального отравили, чтобы заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Она добавила, что Берлин проведет консультации с партнерами по ЕС и НАТО по поводу того, какой будет международная реакция на отравление Навального.