Гаубицы и САУ: командование показало, как тренируются артиллеристы

На одном из полигонов на юге Украины идут тренировки расчетов гаубичной артиллерии.

Источник: Командование объединенных сил ВС Украины

Детали: Практические навыки во время развертывания батареи и выполнение нормативов по подготовке к стрельбе совершенствуют расчеты гаубиц "Д-30" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С", которые находятся в подчинении Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

По словам командующего Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировки включают в себя выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по указаниям корректировщика, действия по вводным, а также переход на различные режимы ведения огня.

Отмечается, что отработка нормативов в подразделениях, несущих боевую службу на южном направлении происходит в условиях, приближенных к боевым, как в индивидуальном зачете, так и групповом, в составе расчета орудия и батареи.