Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гаубицы и САУ: командование показало, как тренируются артиллеристы

Четверг, 3 сентября 2020, 11:32
Гаубицы и САУ: командование показало, как тренируются артиллеристы

На одном из полигонов на юге Украины идут тренировки расчетов гаубичной артиллерии.

Источник: Командование объединенных сил ВС Украины

Детали: Практические навыки во время развертывания батареи и выполнение нормативов по подготовке к стрельбе совершенствуют расчеты гаубиц "Д-30" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С", которые находятся в подчинении Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

По словам командующего Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировки включают в себя выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по указаниям корректировщика, действия по вводным, а также переход на различные режимы ведения огня.

Отмечается, что отработка нормативов в подразделениях, несущих боевую службу на южном направлении происходит в условиях, приближенных к боевым, как в индивидуальном зачете, так и групповом, в составе расчета орудия и батареи.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: армия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
армия
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: