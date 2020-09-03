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ЕС готовит совместное заявление 27 стран-членов об отравлении Навального – СМИ

Четверг, 3 сентября 2020, 11:55

27 стран-членов ЕС готовят совместное заявление после подтверждения правительства Германии, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком".

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Германия сегодня утром проинформировала послов ЕС по поводу Навального. Сейчас главное – посмотреть на реакцию России. Совместное заявление 27 стран-членов по этому вопросу появится позже в течение дня", - сообщил Рикард Джозвяк.

Еще накануне ключевые чиновники ЕС выступили с решительными заявлениями в связи с подтверждением правительства Германии о том, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении решительно осуждает отравление российского оппозиционера и настаивает на необходимости привлечь виновных к ответственности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отравление Навального "подлым и трусливым поступком" и призвала наказать виновных.

Президент Европейского совета Шарль Мішель осудил отравление российского оппозиционера Алексея  Навального и призвал российские власти к надлежащему расследованию.

Темы: НавальныйЕСРосcия
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