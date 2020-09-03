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Оля Полякова и Alyona Alyona пришли митинговать под Кабмин

Четверг, 3 сентября 2020, 12:09
Егор Шумихин в Twitter

У здания Кабинета министров проходит митинг представителей музыкальной индустрии в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов организаторами, у которых соответствующий классификатор видов экономической деятельности не является основным.

Источник: корреспондент "Интерфакс-Украина" с места события

Детали: По состоянию на 11:30 четверга у здания правительства собралось более 100 человек. Среди присутствующих: исполнительницы Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, певица Ольга Полякова, а также ряд других артистов и представителей музыкальной индустрии.

 
 

Iegor Shumikhin

 

Iegor Shumikhin

В руках у протестующих плакаты: "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации", "Кабмин, не нарушай конституцию".

Митингующие выступают против установления выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов и требуют быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки.

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3.9.2020

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Сен 2020 в 1:53 PDT

Среди прочего, протестующие требуют от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии с одной стороны и Минздрава, Минкультуры и МВД с другой для совместной разработки программы выхода из кризиса.

 

Iegor Shumikhin

Дословно: "Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая мнение и позицию власти. Сначала мы полностью остановились, за что не получали никаких компенсаций, потом организовывали концерты с соблюдением требований правительства по размещению одного человека на 5 квадратных метров.

Но с последними действиями КМУ в виде постановления 720 от 26.08.20 мы уже не можем мириться. Теперь организаторов разделяют еще и по такому принципу: те, что при регистрации бизнеса выбрали "концертный" КВЭД как основной, имеют право проводить культурные мероприятия. Все остальные - нет. Хотя на самом деле все понимают, что основной КВЭД - это формальность при регистрации СПД, и вообще КВЭДы нужны только для статистики.

Это решение окончательно сломает музыкальную индустрию в Украине".

Темы: Кабинет министровкарантинмузыка


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