В Запорожской области обстреляли микроавтобус: есть раненый

В Запорожской области вблизи Мелитополя неизвестные обстреляли микроавтобус Ford, из-за обстрела пострадал водитель 1993 года рождения.

Источник: пресс-служба полиции Запорожской области, "Громадське радіо"

Дословно: "2 сентября примерно в 23:00 вблизи города Мелитополь на трассе неизвестные лица из огнестрельного оружия открыли огонь по микроавтобусу Ford. В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель города Мариуполя".

Детали: Сообщается, что водитель получил огнестрельное ранение правого локтевого сустава, ранения лица стеклом. Его госпитализировали в больницу.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).