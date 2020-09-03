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Лесные пожары: огонь тушат с самолетов и поездов, обещают людям компенсации

Четверг, 3 сентября 2020, 12:41

К ликвидации пожаров в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация Министерства внутренних дел, на Харьковщине также работают два пожарных поезда.

Источник: глава МВД Арсен Аваков во время поездки в с. Воробьевка Харьковской области, министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Детали: Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня в двух областях нет.

Работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины, угрозы населенным пунктам нет.

Село Воробьевка больше всего пострадало от пожара.

По словам Авакова, 3 сентября состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.

Глава МВД отметил: если сгорели документы нужно предоставить перечень и представитель МВД вместе с представителем Харьковской ОГА помогут их восстановить.

 

Прямая речь Авакова: "Пожар стал распространяться столь стремительно из-за значительных порывов ветра – более 15 м/с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома...

Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию – примерно 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше, – получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара".

Другие подробности: Два пожарных поезда "Укрзализныци" работают вместе с ГСЧС над ликвидацией возгорания леса в районе поселка Двуричная в Харьковской области.

По словам Криклия, в связи с приближением огня к железнодорожным путям временно закрыта для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на этом участке не ходят.

Темы: пожарХарьковская областьДонецкая областьАваковУкрзализныця


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