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Стрельба в Украинке: полиция установила 22 участников, хотя они заметали следы

Четверг, 3 сентября 2020, 13:38
Стрельба в Украинке: полиция установила 22 участников, хотя они заметали следы

Полиция Киевской области установила 22 участников вооруженного конфликта в городе Украинка Киевской области.

Источник: полиция Киевщины

Дословно: "Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских показаний полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане Российской Федерации.

Сейчас уже проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента.

Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает".

Детали: 2 сентября группа лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка, что на Обуховщине, конфликт перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Отмечается, что наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут.

Однако правоохранители отмечают, что участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.

Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер.

Продолжаются расследования в двух уголовных производствах, открытых по фактам совершения хулиганства с применением оружия и по факту сокрытия преступления.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.

Украинская правда

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