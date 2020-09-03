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Зеленский игнорирует "пленки Вовка", потому что хочет иметь ручной суд – активисты

Четверг, 3 сентября 2020, 14:29

Общественные активисты требовали у президента Владимира Зеленского реакции на расследование относительно Окружного административного суда Киева.

Источник: ЦПК

Детали: Молчание Зеленского активисты расценивают как покрытие коррумпированной судебной системы с телефонным правом.

Активисты Центра противодействия коррупции, Автомайдана и DEJURE в масках волков и судейских мантиях под звучание записей из ОАСК обмотали "президента" пленками, изобразив участие Зеленского в покрытии преступлений.

Они обращают внимание, что уже прошло более полутора месяцев с тех пор, когда Национальное антикоррупционное бюро опубликовало пленки, на которых судьи ОАСК договариваются о "захвате власти" и фактически обсуждают свое влияние на высшие судебные органы. Подозрения получили председатель суда Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и еще 5 судей.

В то же время Высший совет правосудия, являющийся ключевым органом в судебной системе, не смог даже временно отстранить судей от работы, а Верховный суд "подыгрывает фигурантам дел в попытке похоронить дело и избежать его рассмотрения Высшим антикоррупционным судом".

 

Зеленского призвали расформировать одиозный Окружной административный суд города Киева.

Прямая речь эксперта Центра противодействия коррупции Галины Чижик: "Зеленскому нужны ручные судьи. Ведь за более чем полтора года он до сих пор не подал законопроект о ликвидации "волчьего" суда ОАСК, что может сделать только он. Более того, его второй законопроект о судебной реформе лишь усиливает прогнивший от "волков" Высший совет правосудия. Упорное игнорирование Зеленским пленок НАБУ трудно объяснить иначе как укрывательством ним лично этой преступной системы".

Что было раньше: Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура, мол, не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.

Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

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Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Напомним: 

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в: создании и участии в преступной организации; захвате государственной власти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
  • В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добродетельный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
  • По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свое широкий круг связей в этих органах: мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, в т.ч. на судей Верховного суда.

Темы: судкоррупцияЗеленскийакции


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