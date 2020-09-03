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В ЕС "обеспокоены и разочарованы" отсутствием прогресса в переговорах по Brexit

Четверг, 3 сентября 2020, 14:41

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что "обеспокоен и разочарован" подходом Великобритании к переговорам, что подогревает опасения, что Лондон выйдет из блока в январе без соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Барнье сказал, что на встрече во вторник с переговорщиком от Британии Дэвидом Фростом прорыва не произошло.

"Мы не заметили никаких изменений в позиции Британии, поэтому я выразил то, что говорю, что я обеспокоен и разочарован, потому что, честно говоря, мы двигались и показали во многих вопросах реальную открытость в последние месяцы", - сказал Барнье.

По его словам, ЕС признал "красные линии" Британии по добросовестной конкуренции, рыболовству и управлению, в том числе Европейскому суду, и был готов к компромиссу, но Великобритания отказывалась вносить предложения по государственной помощи или рыболовству. "По всем этим вопросам британская сторона продолжает разочаровывать", - сказал он.

Он сказал, что настойчивые утверждения Британии о том, что они просто хотят такого соглашения, как у Канады или Японии, не основаны на реальности. Близость Великобритании к ЕС отличает ее от других торговых партнеров, поскольку это автоматически увеличивает объемы и широту торговли.

"Это ясно показывает, почему нам нужны эти экономические и коммерческие честные игры и важные механизмы, чтобы избежать перекосов в торговле и несправедливых конкурентных преимуществ", - сказал он.

Темы: BrexitЕС
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