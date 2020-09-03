Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС

Четверг, 3 сентября 2020, 15:59

Во время ликвидации пожара в Луганской области нашли погибшим военного Вооруженных сил Украины, которого считали пропавшим без вести.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

Как утверждают сослуживцы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества".

Детали: Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Предыстория:

  • 2 сентября сообщалось о ликвидация пожаров в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
  • Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. 
  • Характер возникновения эпицентров горения и их распространения на Луганщине свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно.
  • По состоянию на 3 сентября в районе между станицей Луганской и Болотенным пожар почти 10 гектаров локализован. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет. Продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская областьармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС

Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс

Рада ужесточила наказание за угон авто

Нацбанк сохранил ставку на уровне 6% годовых

Рада провалила назначении членов конкурсной комиссии для САП

видеоЛукашенко назвал отравление Навального фейком и говорит, что имеет доказательства

Все новости...
пожар
Лесные пожары: огонь тушат с самолетов и поездов, обещают людям компенсации
Аваков прилетел в Харьковскую область – тушить пожары
На пожаре в Луганской области погиб человек: горит 945 га
Последние новости
16:25
Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали
16:15
После ожесточенных столкновений на протестах в Болгарии задержаны более сотни человек
16:11
В Словакии суд оправдал бизнесмена Кочнера по делу об убийстве журналиста
16:02
Зеленский поручил Кабмину облегчить иностранным IТ-шникам иммиграцию
16:00
Торгового представителя Украины лишили большинства полномочий
15:59
Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС
15:54
AirBaltic анонсировала прямые рейсы из Киева в Вильнюс
15:41
Шмыгаль заверил Зеленского, что школы полностью обеспечены защитой от COVID-19
15:40
Минэкономики планирует получить прирост экономики на 2,7% из-за обновления грузовых вагонов
15:21
Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!