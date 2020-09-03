Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС
Четверг, 3 сентября 2020, 15:59
Во время ликвидации пожара в Луганской области нашли погибшим военного Вооруженных сил Украины, которого считали пропавшим без вести.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.
Как утверждают сослуживцы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества".
Детали: Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.
Предыстория:
- 2 сентября сообщалось о ликвидация пожаров в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
- Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине.
- Характер возникновения эпицентров горения и их распространения на Луганщине свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно.
- По состоянию на 3 сентября в районе между станицей Луганской и Болотенным пожар почти 10 гектаров локализован. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет. Продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.
Украинская правда