Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС

Во время ликвидации пожара в Луганской области нашли погибшим военного Вооруженных сил Украины, которого считали пропавшим без вести.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

Как утверждают сослуживцы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества".

Детали: Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Предыстория: