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Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС

Четверг, 3 сентября 2020, 15:59
Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС

Во время ликвидации пожара в Луганской области нашли погибшим военного Вооруженных сил Украины, которого считали пропавшим без вести.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

Как утверждают сослуживцы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества".

Детали: Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Предыстория:

  • 2 сентября сообщалось о ликвидация пожаров в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
  • Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. 
  • Характер возникновения эпицентров горения и их распространения на Луганщине свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно.
  • По состоянию на 3 сентября в районе между станицей Луганской и Болотенным пожар почти 10 гектаров локализован. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет. Продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.

Украинская правда

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Темы: пожарЛуганская областьармия
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