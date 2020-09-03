Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Словакии суд оправдал бизнесмена Кочнера по делу об убийстве журналиста

Четверг, 3 сентября 2020, 16:11

Словацкий суд оправдал бизнесмена Марианна Кочнера, которому были предъявлены обвинения в заказном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Специализированный уголовный суд в городе Пезинок принял решение на заседании в четверг. Суд также оправдал Алену Жужову, которую обвинение считало посредником в убийстве.

По мнению суда, деяние произошло, но не доказано, что они оба были причастны к убийству.

Бывший полицейский Томаш Сабо, который доставил убийцу на место происшествия, был приговорен к 25 годам тюремного заключения в тюрьме строгого режима.

Родители убитого Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой пришли на оглашение приговора. После того как прозвучал неожиданный вердикт, они плакали и покинули зал заседаний.

Кочнеру присудили только денежный штраф в размере 5000 евро за незаконное хранение оружия. Жужову полностью оправдали.

Судья Ружена Сабова заявила в обосновании решения, что в деле о незаконном владении оружием и торговле оружием суд принял во внимание смягчающее обстоятельство, что Кочнер вел нормальный образ жизни до совершения преступления. "Суд также принял во внимание смягчающее обстоятельство: он признался в преступлении и искренне сожалел об этом", - сказал Сабова.

Этот приговор может быть обжалован.

Согласно обвинительному заключению, Кочнер заказал убийство Куцяка из мести за то, что журналист указал на его масштабные экономические преступления, что также могло помешать Кочнеру заняться политикой.

По делу уже вынесены два приговора. В конце 2019 года Золтан Андруско был приговорен к 15 годам заключения как посредник в убийстве. После ареста Андруско сотрудничал со следователями и был свидетелем в суде.

В апреле этого года суд также отправил в тюрьму на 23 года бывшего профессионального военного Мирослава Марчека, который признался в убийстве журналиста и его невесты и бизнесмена Петера Мольнара.

Напомним, в феврале 2020 года Кочнер был признан виновным по делу о фальсификации финансовых документов и осужден на 19 лет. Кочнер оспаривает это решение.

Напомним, 27-летнего Яна Куцяка застрелили в грудь, а Кушнирову - в голову в их доме в городе Велька Мача, к востоку от Братиславы, 21 февраля 2018 года.

Убийства вызвали большие уличные протесты и политический кризис, который привел к краху предыдущего правительства. Куцяк также расследовал возможную коррупцию правительства.

Темы: СМИубийствоСловакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: