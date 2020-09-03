В Словакии суд оправдал бизнесмена Кочнера по делу об убийстве журналиста

Словацкий суд оправдал бизнесмена Марианна Кочнера, которому были предъявлены обвинения в заказном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Специализированный уголовный суд в городе Пезинок принял решение на заседании в четверг. Суд также оправдал Алену Жужову, которую обвинение считало посредником в убийстве.

По мнению суда, деяние произошло, но не доказано, что они оба были причастны к убийству.

Бывший полицейский Томаш Сабо, который доставил убийцу на место происшествия, был приговорен к 25 годам тюремного заключения в тюрьме строгого режима.

Родители убитого Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой пришли на оглашение приговора. После того как прозвучал неожиданный вердикт, они плакали и покинули зал заседаний.

Кочнеру присудили только денежный штраф в размере 5000 евро за незаконное хранение оружия. Жужову полностью оправдали.

Судья Ружена Сабова заявила в обосновании решения, что в деле о незаконном владении оружием и торговле оружием суд принял во внимание смягчающее обстоятельство, что Кочнер вел нормальный образ жизни до совершения преступления. "Суд также принял во внимание смягчающее обстоятельство: он признался в преступлении и искренне сожалел об этом", - сказал Сабова.

Этот приговор может быть обжалован.

Согласно обвинительному заключению, Кочнер заказал убийство Куцяка из мести за то, что журналист указал на его масштабные экономические преступления, что также могло помешать Кочнеру заняться политикой.

По делу уже вынесены два приговора. В конце 2019 года Золтан Андруско был приговорен к 15 годам заключения как посредник в убийстве. После ареста Андруско сотрудничал со следователями и был свидетелем в суде.

В апреле этого года суд также отправил в тюрьму на 23 года бывшего профессионального военного Мирослава Марчека, который признался в убийстве журналиста и его невесты и бизнесмена Петера Мольнара.

Напомним, в феврале 2020 года Кочнер был признан виновным по делу о фальсификации финансовых документов и осужден на 19 лет. Кочнер оспаривает это решение.

Напомним, 27-летнего Яна Куцяка застрелили в грудь, а Кушнирову - в голову в их доме в городе Велька Мача, к востоку от Братиславы, 21 февраля 2018 года.

Убийства вызвали большие уличные протесты и политический кризис, который привел к краху предыдущего правительства. Куцяк также расследовал возможную коррупцию правительства.