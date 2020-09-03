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Нацсовет аннулировал лицензию на вещание "Прямого FM"

Четверг, 3 сентября 2020, 16:56
Нацсовет аннулировал лицензию на вещание Прямого FM

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямой-FM".

Источник: заседание Нацсовета 3 сентября, заявление "Прямого"

Детали: За аннулирования лицензии проголосовало 5 членов Нацсовета, 2 голоса против, 1 воздержался.

Генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская при обсуждении заявила, что "впервые за всю историю Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий", хотя в аналогичных случаях выносили предупреждения. По ее мнению, продолжается давление на канал.

Было два проекты решения: Олега Черныша об аннулировании лицензии от 09.11.2018 и обязательстве телеканала вернуть лицензию Нацсовету и Александра Ильяшенко о предупреждении "Прямому".

Член Нацсовета Александр Ильяшенко отметил, что компания уже начала вещание на части частот, но не освоила одну частоту и не обратилась в Нацсовет вовремя по этому поводу. Он предложил выдвинуть предупреждения "Прямому" за несоблюдение условий лицензии по вещанию.

Канал в течении года начал вещание по лицензии, но не во всех городах.

Владимир Вятрович, который принял участие в онлайн-заседании, назвал политическим давлением претензии к "Прямому".

Представитель Нацсовета заявила о давлении на этот орган.

Компания может обжаловать решение Нацсовета.

Напомним: Телеканал "Прямой" связывают с бывшим президентом Петром Порошенко.

Радио "Прямой ФМ" начало вещать в Киеве в цифровом стандарте T-DAB 9 сентября 2019 года.

Другие подробности: Также Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ", ООО "News Network", ТРК "Купол".

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Темы: СМИмедиаНацсовет
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