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Премьер Польши об отравлении Навального: имеем дело с враждебным режимом

Четверг, 3 сентября 2020, 18:30

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко высказался о России, заявив, что отравление оппозиционера Алексея Навального стало лишь очередным преступлением, совершенным ею.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Грузия-2008. Крым и Донбасс с 2014 года. MH17. Солсбери-2018. Берлин-2019. Навальный-2020. Сколько тревожных звонков нам нужно, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс – это чужие им слова. Пора делать выводы " - написал Моравецкий в Twitter.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.



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