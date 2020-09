Премьер Польши об отравлении Навального: имеем дело с враждебным режимом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко высказался о России, заявив, что отравление оппозиционера Алексея Навального стало лишь очередным преступлением, совершенным ею.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Грузия-2008. Крым и Донбасс с 2014 года. MH17. Солсбери-2018. Берлин-2019. Навальный-2020. Сколько тревожных звонков нам нужно, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс – это чужие им слова. Пора делать выводы " - написал Моравецкий в Twitter.

Georgia 2008. Crimea & Donbas since 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlin 2019. Navalny 2020. How many wake-up calls do we need to finally realize that we are dealing with a hostile regime? Dialogue, partnership, compromise - these are alien words to them. Time to draw conclusions.