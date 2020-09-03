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В Киеве горела квартира на 24 этаже: погиб мужчина

Четверг, 3 сентября 2020, 18:50

В Шевченковском районе Киева в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже.

Источник: пресс-служба ДСНС, "Киев оперативный"

Детали: Спасатели рассказали, что пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию, ведь двор был запаркован частными автомобилями. А из-за отсутствия надлежащего давления во внутренней сети водоснабжения дома пожарным пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара.

По предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, которого госпитализировали с ожогами 2-й степени.

Также обнаружили тело владельца квартиры.

На месте работали 13 единиц техники и 52 спасателя. Причины пожара пока неизвестны.

Между тем "Киев оперативный" сообщает, что из горящей квартиры женщина вылезла из окна и стояла на кондиционере. Они предоставили видео пожара.

Напомним: 2 сентября в Киеве загорелась башня 35-этажного Taryan Towers.

Украинская правда
Темы: Киевпожар


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