В Киеве горела квартира на 24 этаже: погиб мужчина
В Шевченковском районе Киева в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже.
Источник: пресс-служба ДСНС, "Киев оперативный"
Детали: Спасатели рассказали, что пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию, ведь двор был запаркован частными автомобилями. А из-за отсутствия надлежащего давления во внутренней сети водоснабжения дома пожарным пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара.
По предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, которого госпитализировали с ожогами 2-й степени.
Также обнаружили тело владельца квартиры.
На месте работали 13 единиц техники и 52 спасателя. Причины пожара пока неизвестны.
Между тем "Киев оперативный" сообщает, что из горящей квартиры женщина вылезла из окна и стояла на кондиционере. Они предоставили видео пожара.
Напомним: 2 сентября в Киеве загорелась башня 35-этажного Taryan Towers.