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В Минске под зданием МВД протестуют журналисты из-за задержания коллег

Четверг, 3 сентября 2020, 19:28
фото: tut.by

Рядом с главным зданием Министерства внутренних дел в Минске собрались около 30 журналистов белорусских изданий. Они просили министра Юрия Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

Источник: tut.by

Детали: Журналисты подошли  с портретами задержанных ко входу, но из здания вышли милиционеры и попросили перейти на другую сторону улицы.

Министр не вышел к журналистам. Демонстрантам предложили записаться на прием и обжаловать задержание коллег через прокуратуру (они говорят, что обязательно сделают это).

 

Позже к собравшимся журналистам подошли милиционеры и сказали покинуть пешеходную дорожку.

Предыстория: В Минске уже двое суток в изоляторе сидят несколько журналистов, которые освещали демонстрации. Они были с протестующими, работали и были обозначены как пресса. А в протоколах их обвиняют в участии в акции.

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Напомним: 

  • Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента.
  • В ООН насчитали 450 случаев пыток демонстрантов в Беларуси.



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