Рядом с главным зданием Министерства внутренних дел в Минске собрались около 30 журналистов белорусских изданий. Они просили министра Юрия Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

Источник: tut.by

Детали: Журналисты подошли с портретами задержанных ко входу, но из здания вышли милиционеры и попросили перейти на другую сторону улицы.

Министр не вышел к журналистам. Демонстрантам предложили записаться на прием и обжаловать задержание коллег через прокуратуру (они говорят, что обязательно сделают это).

Позже к собравшимся журналистам подошли милиционеры и сказали покинуть пешеходную дорожку.

Предыстория: В Минске уже двое суток в изоляторе сидят несколько журналистов, которые освещали демонстрации. Они были с протестующими, работали и были обозначены как пресса. А в протоколах их обвиняют в участии в акции.

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