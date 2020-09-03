Пожары на Харьковщине: в регионе объявили чрезвычайную ситуацию
Четверг, 3 сентября 2020, 21:07
В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Источник: глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram
Прямая речь Кучера: "Это будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье".
Что было раньше: По состоянию на утро 3 сентября сообщалось, что в Харьковской области - очаги пожара в населенных пунктах Горобевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. Вечером там горело 500 га, из них 100 га - верховой пожар.
Предыстория:
- 2 сентября сообщалось о ликвидация пожаров в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
- Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар.
- Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.
Украинская правда