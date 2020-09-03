Пожары на Харьковщине: в регионе объявили чрезвычайную ситуацию

В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Источник: глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram

Прямая речь Кучера: "Это будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье".

Что было раньше: По состоянию на утро 3 сентября сообщалось, что в Харьковской области - очаги пожара в населенных пунктах Горобевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. Вечером там горело 500 га, из них 100 га - верховой пожар.

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