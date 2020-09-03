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Пожары на Харьковщине: в регионе объявили чрезвычайную ситуацию

Четверг, 3 сентября 2020, 21:07
Пожары на Харьковщине: в регионе объявили чрезвычайную ситуацию

В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Источник: глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram

Прямая речь Кучера: "Это будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье".

Что было раньше: По состоянию на утро 3 сентября сообщалось, что в Харьковской области - очаги пожара в населенных пунктах Горобевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. Вечером там горело 500 га, из них 100 га - верховой пожар.

Предыстория:

  • 2 сентября сообщалось о ликвидация пожаров в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
  • Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар.
  • Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьпожар
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