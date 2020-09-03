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Сборная Украины начала Лигу Наций с победы над Швейцарией

Четверг, 3 сентября 2020, 23:38
Сборная Украины начала Лигу Наций с победы над Швейцарией

Сборная Украины в стартовом матче элитного дивизону Лига Наций одолела сборную Швейцарии со счетом 2:1.

Матч прошел в четверг, 3 сентября, на Арене-Львов без зрителей.

В первом тайме по моментам была игра за сине-желтыми. На десятой минуте после удара Руслана Малиновского мяч попадает в штангу ворот, а на добивание бил Андрей Ярмоленко - мимо.

На 14-й минуте украинцы открыли счет в матче. Удар Александра Тимчика отразил вратарь сборной Швейцарии, а на добивание пятой сыграл Ярмоленко - 1:0.

Швейцарская команда не отсиживалась в защите. На 34-й минуте под удар Хариса Сеферовича лег Николай Матвиенко. Впрочем, Сеферович свой гол забил еще в первом тайме. Сеферович из-за пределов штрафной пробил в угол ворот Андрея Пятова - 1:1.

На старте второго тайма опаснее была уже Швейцария. Руберн Варгас пробил ударом головой в стойку ворот. На 68-й минуте сборная Украины выходит вперед. Александр Зинченко закрутил мяч в верхний угол ворот метров с 22-х - 2:1. На 71-й минуте классно бил метров с 20 Роман Яремчук - выше ворот. Через несколько минут снова опасно бил Зинченко - мимо.

Еще был в момент Жуниора Мораеса, но тот не сумел точно ударить с угла вратарской площадки. В последние минуты поединка швейцарцы пошли в атаку, чтобы сравнять счет, но украинцы выстояли и получили свою первую победу в Лиге Наций в группе А.

Свой следующий матч украинцы проведут 6 сентября на выезде против команды Испании.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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