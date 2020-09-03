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На Буковине зафиксировали "коронавирусный" рекорд

Четверг, 3 сентября 2020, 23:58

Самый высокий показатель инцидентности в Украине за последние 14 дней на уровне района показывает Кицманщина Черновицкой области – более 538 случаев на 100 000 населения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь Осачук: "Имеем неприятный рекорд. По сообщению Главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, самый высокий показатель инцидентности за последние 14 дней на уровне района показывает Кицманщина - более 538 случаев на 100 000 населения, что в 13,5 раз превышает целевой показатель в Украине".

Детали: Всего в области 162 больных в сутки. Выздоровели 73 человека, а сделали 3 сентября 1034 теста.

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Темы: Черновицкая областькарантинкоронавирусэпидемия


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