Трамп призывает избирателей, которые будут голосовать по почте, прийти на участки и проверить голоса

Во время визита в штат Северная Каролина президент США Дональд Трамп призвал американцев, которые планируют голосовать на президентских выборах по почте, в сам день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен.

Источник: Reuters

Прямая речь Трампа: "Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать занесены ваши голоса таблице. Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте - это право гражданина" .

Детали: Патрик Гэннон, представитель Избирательной комиссии штата Северная Каролина, объяснил, что избиратель не сможет проголосовать два раза, независимо от того, проголосовал ли он сначала по почте или лично.

"Дважды голосование на выборах является уголовным преступлением. Если вы отправите бюллетень по почте, но он еще не пришел (на почту избирательной комиссии - ред), а затем пойдете голосовать на участок лично, до того как будет доставлен отправленный вами бюллетень, ваш голос будет засчитан". Если отправленный по почте бюллетень поступит на рассмотрение комиссии после того, как человек проголосовал лично, он не будет засчитан.

В Twitter обозначили сообщение Трампа и заявили, что они нарушают правила соцсети о гражданской честность и честность на выборах. Facebook также промаркировала сообщения Трампа.

Справка: На предыдущих выборах президента в 2016 году почти каждый четвертый избиратель голосовал по почте.