Трамп призывает избирателей, которые будут голосовать по почте, прийти на участки и проверить голоса

Во время визита в штат Северная Каролина президент США Дональд Трамп призвал американцев, которые планируют голосовать на президентских выборах по почте, в сам день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен.

Источник: Reuters

Прямая речь Трампа: "Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать занесены ваши голоса таблице. Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте - это право гражданина" .

Детали: Патрик Гэннон, представитель Избирательной комиссии штата Северная Каролина, объяснил, что избиратель не сможет проголосовать два раза, независимо от того, проголосовал ли он сначала по почте или лично.

....after you Vote, which it should not, that Ballot will not be used or counted in that your vote has already been cast & tabulated. YOU ARE NOW ASSURED THAT YOUR PRECIOUS VOTE HAS BEEN COUNTED, it hasn’t been “lost, thrown out, or in any way destroyed”. GOD BLESS AMERICA!!!