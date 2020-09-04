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Сайт МВД Беларуси взломали и объявили Лукашенко в розыск

Пятница, 4 сентября 2020, 03:28

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны.

Источник: белорусское издание "Наша Нива"

Детали: На сайте указано, что Лукашенко "Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

 

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Напомним: 

  • Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента.
  • В ООН насчитали 450 случаев пыток демонстрантов в Беларуси.

Темы: БеларусьЛукашенко


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