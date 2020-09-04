Сайт МВД Беларуси взломали и объявили Лукашенко в розыск
Пятница, 4 сентября 2020, 03:28
Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны.
Источник: белорусское издание "Наша Нива"
Детали: На сайте указано, что Лукашенко "Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".
Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.
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Напомним:
- Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента.
- В ООН насчитали 450 случаев пыток демонстрантов в Беларуси.