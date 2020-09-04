Сайт МВД Беларуси взломали и объявили Лукашенко в розыск

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны.

Источник: белорусское издание "Наша Нива"

Детали: На сайте указано, что Лукашенко "Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

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Напомним: