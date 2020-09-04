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Главные новости четверга и ночи: дорогое попурри, встреча Лукашенко и Мишустина

Пятница, 4 сентября 2020, 08:00

День Независимости стоил в 6 раз больше предыдущего, Лукашенко назвал отравление Навального фейком — актуальные новости 3 сентября.

О дорогом попурри

Празднование Дня Независимости в 2020 году в столице стоило не менее 1,6 миллиона гривен, при этом в правительстве и местной власти говорят, что не платили за попурри с популярными артистами.

О встрече Лукашенко и Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с и.о. президента Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск "достигли прогресса относительно будущего Союзного государства".

Во время той же встречи исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

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